В подмосковной деревне Серково отремонтировали школу

Здание школы № 21 в подмосковной деревне Серково отремонтировали в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областном министерстве информации и молодежной политики.
В здании провели кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроили входные группы, заменили системы отопления, вентиляции, канализации. Параллельно с этим специалисты облагородили прилегающую территорию. До 1 сентября в школе проведут генеральную уборку, чтобы подготовить учреждение к открытию.
В школу также уже завезли парты, стулья и шкафы. Помимо этого, специалисты установили в учреждении новую мебель, подключили компьютеры и другую оргтехнику для комфортной работы учителей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.