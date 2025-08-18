Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной деревне Серково отремонтировали школу

Модернизированное образовательное учреждение примет учеников уже в сентябре.

Здание школы № 21 в подмосковной деревне Серково отремонтировали в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областном министерстве информации и молодежной политики.

В здании провели кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроили входные группы, заменили системы отопления, вентиляции, канализации. Параллельно с этим специалисты облагородили прилегающую территорию. До 1 сентября в школе проведут генеральную уборку, чтобы подготовить учреждение к открытию.

В школу также уже завезли парты, стулья и шкафы. Помимо этого, специалисты установили в учреждении новую мебель, подключили компьютеры и другую оргтехнику для комфортной работы учителей.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.