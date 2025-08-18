В Казани расширяют интеллектуальную транспортную систему: 13 светофоров подключат к АСУДД

Продолжается ремонт Романовского моста через Булак по улице Кави Наджми и путепровода на улице Достоевского. На сегодняшний день готовность объектов составляет 40% и 60% соответственно. Кроме того, в активной фазе находятся работы по строительству Вознесенского тракта (на участке от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе) и реконструкции Горьковского шоссе.