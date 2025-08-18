В Казани расширяют интеллектуальную транспортную систему: 13 светофоров подключат к АСУДД

В текущем году в столице Татарстана планируется подключить 13 светофорных объектов к интеллектуальным транспортным системам (ИТС). Это позволит еще больше повысить эффективность управления дорожным движением и безопасность на городских улицах. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» — это комплексный подход к развитию городской среды, который включает в себя не только модернизацию дорожной сети, но и повышение безопасности, улучшение комфорта для горожан, расширение интеллектуальных транспортных систем и обновление дорожной инфраструктуры. Реализация нацпроекта ведется в рамках 6 региональных проектов.
Развитие интеллектуальной транспортной системы происходит в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». На улицах Казани уже сегодня 242 светофорных объекта из 515 работают в адаптивном режиме, рассказа Ильдар Шакиров. Они подключены к единому центру управления Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Казани.
В текущем году планируется подключить к системе еще 13 светофорных объектов.
Для контроля трафика установлено 783 детектора транспорта и 333 камеры видеонаблюдения. Для повышения безопасности пешеходов в городе оборудовано 42 проекционных пешеходных перехода, а 35 светофорных объектов оснащены устройствами голосового сопровождения «Триоль» для слабовидящих.
Помимо развития интеллектуальных систем, в Казани активно ведутся работы по ремонту дорожной сети. В текущем году запланирован ремонт 12 участков дорог общей протяженностью порядка 7 км. Общий объем финансирования этих работ составляет 1 млрд рублей. Комплекс работ предусматривает ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей, тротуаров, установку ограждений безопасности, дорожных знаков, а также организацию сетей наружного освещения и светофорных объектов.
Продолжается ремонт Романовского моста через Булак по улице Кави Наджми и путепровода на улице Достоевского. На сегодняшний день готовность объектов составляет 40% и 60% соответственно. Кроме того, в активной фазе находятся работы по строительству Вознесенского тракта (на участке от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе) и реконструкции Горьковского шоссе.
Также в этом году в Казани ведется благоустройство трех объектов: бульвара по улице Серова, сквера по улице Миславского, а также территорий Большого и Малого Чайковых озер.