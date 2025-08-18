Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на выходных выполнялись восстановительные работы после атаки БПЛА

Глава Ростова рассказал о ходе восстановительных работ после атаки БПЛА в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о ходе восстановительных работ после атаки БПЛА в центре города. Чиновник лично проконтролировал ситуацию на прошедших выходных.

Известно, что вчера, 17 августа, еще устранялись последствия происшествия. В частности, велась уборка прилегающих территорий. Также специалисты выполняли замеры поврежденных окон. Параллельно проводился поквартирный обход для оценки ущерба.

Также Александр Скрябин посетил штаб по приему заявлений от пострадавших на улице Лермонтовской и узнал, что глава Октябрьского района города Бебури Месхи организовал информационные встречи с жильцами квартир. На собраниях ростовчане смогут получать информацию о выплатах и оформлени документов.

Напомним, атака БПЛА произошла в первой половине дня 14 августа в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Ущерб получили 33 здания. В районе происшествия действует локальный режим ЧС. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше