В Ростове на выходных выполнялись восстановительные работы после атаки БПЛА

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о ходе восстановительных работ после атаки БПЛА в центре города. Чиновник лично проконтролировал ситуацию на прошедших выходных.
Известно, что вчера, 17 августа, еще устранялись последствия происшествия. В частности, велась уборка прилегающих территорий. Также специалисты выполняли замеры поврежденных окон. Параллельно проводился поквартирный обход для оценки ущерба.
Также Александр Скрябин посетил штаб по приему заявлений от пострадавших на улице Лермонтовской и узнал, что глава Октябрьского района города Бебури Месхи организовал информационные встречи с жильцами квартир. На собраниях ростовчане смогут получать информацию о выплатах и оформлени документов.
Напомним, атака БПЛА произошла в первой половине дня 14 августа в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Ущерб получили 33 здания. В районе происшествия действует локальный режим ЧС. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
