В поселке Сосновоборск Пензенской области благоустроили набережную пруда

Благоустройство набережной пруда «Горский» провели в поселке Сосновоборск в Пензенской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
«Набережная пруда “Горский” стала настоящим украшением Сосновоборска и важным элементом комфортной городской среды. Мы рады, что благодаря совместным усилиям удалось создать пространство, которое будет радовать жителей и гостей Сосновоборска на протяжении многих лет», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов.
На территории установили удобные раздевалки и солнцезащитные зонты для комфортного отдыха в жаркие дни. Также там смонтировали новый пирс с широкими подходами и лавочками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.