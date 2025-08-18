Ричмонд
В поселке Сосновоборск Пензенской области благоустроили набережную пруда

Там установили удобные раздевалки и солнцезащитные зонты, а также смонтировали новый пирс с широкими подходами и лавочками.

Благоустройство набережной пруда «Горский» провели в поселке Сосновоборск в Пензенской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

«Набережная пруда “Горский” стала настоящим украшением Сосновоборска и важным элементом комфортной городской среды. Мы рады, что благодаря совместным усилиям удалось создать пространство, которое будет радовать жителей и гостей Сосновоборска на протяжении многих лет», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов.

На территории установили удобные раздевалки и солнцезащитные зонты для комфортного отдыха в жаркие дни. Также там смонтировали новый пирс с широкими подходами и лавочками.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.