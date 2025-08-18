Ричмонд
В больнице подмосковного Хотькова открыли отделение физиотерапии

Оно полностью укомплектовано современным оборудованием.

Отделение физиотерапии открыли в больничном комплексе в городе Хотьково по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«В нашем отделении мы предлагаем широкий спектр процедур: магнитотерапия, лазеротерапия, электротерапия с различными токами. Доступны дарсонвализация, водолечение и, конечно же, полноценные занятия ЛФК и даже грязелечение», — сказала заведующая отделением физиотерапии Марина Иванова.

Медицинскую помощь там будут оказывать пациентам, получившим различные травмы, перенесшим сердечно-сосудистые, инфекционные и другие заболевания. Отделение полностью укомплектовано современным оборудованием.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.