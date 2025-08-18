В Башкирии за минувшие сутки выявили 20 случаев ковида.

В Башкирии за минувшие сутки выявлено 20 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
По его словам, в настоящее время на стационарном лечении находятся 63 пациента, амбулаторно лечатся 403 человека.
Коечный фонд в медучреждениях региона для лечения ковида составляет 110, свободно 51%.
Напомним, неделю назад, 11 августа, в республике было выявлено 15 случаев заболевания ковидом.