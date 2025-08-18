Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за минувшие сутки выявили 20 случаев ковида

В Башкирии за минувшие сутки выявили 20 случаев ковида.

Источник: Башинформ

В Башкирии за минувшие сутки выявлено 20 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

По его словам, в настоящее время на стационарном лечении находятся 63 пациента, амбулаторно лечатся 403 человека.

Коечный фонд в медучреждениях региона для лечения ковида составляет 110, свободно 51%.

Напомним, неделю назад, 11 августа, в республике было выявлено 15 случаев заболевания ковидом.