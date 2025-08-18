Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко рассказал о подготовке системы образования к учебному году

Чернышенко рассказал, что подготовка к новому учебному году идет по графику.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа», — сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях — от детсадов до вузов.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше