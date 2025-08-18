Чернышенко рассказал о подготовке системы образования к учебному году

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа», — сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях — от детсадов до вузов.
