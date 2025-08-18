Ричмонд
Радио замолчит в Хабаровском крае из-за профилактических работ в августе

Отключения продлятся четыре дня.

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» проведут плановые профилактические работы на передающем оборудовании сети, в связи с чем в ряде населённых пунктов Хабаровского края временно не будет работать радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения, согласно графику, запланированы с 19 по 22 августа.

По информации, которую предоставили в организации, сигнал будет пропадать в те часы, когда в эфире не будет социально значимых сообщений — это согласовано с радиокомпаниями. В РТРС напоминают, что после проведения регламентных работ вещание вернётся на прежние частоты, а значит, перенастраивать свои домашние приёмники не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 19 по 22 августа:

19.08.2025.

Комсомольск-на-Амуре, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Красное, Николаевский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

20.08.2025.

Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Питер FM».

21.08.2025.

Хабаровск, с 08:30 до 15:00 по местному времени:

Радио «Европа Плюс Хабаровск».

22.08.2025.

Де-Кастри, Ульчский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России».