В память о героях СВО в Тулунском районе открыли мемориальные доски

Константин Савин и Владимир Грачев награждены Орденом Мужества посмертно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Азей Тулунского района открыли мемориальные доски в память об участниках СВО. Местные жители почтили память Константина Савина и Владимира Грачева. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации района.

— Мы увековечиваем память наших отважных земляков. Они погибли, защищая нас с вами, ради мирного неба над головой. Очень трудно подобрать слова, чтобы выразить ту боль, которая находится внутри каждого из нас. Спасибо родителям за достойное воспитание сыновей, — сказал мэр Тулунского района Александр Тюков.

В 18 лет Константина призвали в ряды ВС РФ. Он прошел боевое крещение на Северном Кавказе. В мае 2023 года мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО. Его не стало 25 июня 2024 года.

А Владимир отправился защищать Родину в январе 2025 года в тайне от семьи. Третий бой стал для него последним в его короткой жизни. Оба бойца награждены Орденом Мужества посмертно.