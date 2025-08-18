В память о героях СВО в Тулунском районе открыли мемориальные доски

В селе Азей Тулунского района открыли мемориальные доски в память об участниках СВО. Местные жители почтили память Константина Савина и Владимира Грачева. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации района.
— Мы увековечиваем память наших отважных земляков. Они погибли, защищая нас с вами, ради мирного неба над головой. Очень трудно подобрать слова, чтобы выразить ту боль, которая находится внутри каждого из нас. Спасибо родителям за достойное воспитание сыновей, — сказал мэр Тулунского района Александр Тюков.
В 18 лет Константина призвали в ряды ВС РФ. Он прошел боевое крещение на Северном Кавказе. В мае 2023 года мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО. Его не стало 25 июня 2024 года.
А Владимир отправился защищать Родину в январе 2025 года в тайне от семьи. Третий бой стал для него последним в его короткой жизни. Оба бойца награждены Орденом Мужества посмертно.