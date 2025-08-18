В память о героях СВО в Тулунском районе открыли мемориальные доски

— Мы увековечиваем память наших отважных земляков. Они погибли, защищая нас с вами, ради мирного неба над головой. Очень трудно подобрать слова, чтобы выразить ту боль, которая находится внутри каждого из нас. Спасибо родителям за достойное воспитание сыновей, — сказал мэр Тулунского района Александр Тюков.