Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде благоустроили бульвар на проспекте Гагарина

Там заменили тротуар, высадили более тысячи кустарников и деревьев, установили новую систему освещения, малые архитектурные формы, спортивную и две детские площадки.

Благоустройство бульвара на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В этом году вдоль проспекта Гагарина провели большую работу: заменили тротуарное покрытие, поработали серьезно с озеленением, высадив более тысячи кустарников и деревьев, установили новую систему освещения, малые архитектурные формы, две детские площадки для разных возрастов и спортивную площадку с теннисным столом», — рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Работы велись на участке между улицами Ларина и 40 лет Победы. По словам депутата городской думы Владимира Поддымникова-Гордеева, появление аллеи с растениями не только украсило проспект, но и поспособствовало улучшению экологической обстановки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.