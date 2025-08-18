В Нижнем Новгороде благоустроили бульвар на проспекте Гагарина

Благоустройство бульвара на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе областного правительства.
«В этом году вдоль проспекта Гагарина провели большую работу: заменили тротуарное покрытие, поработали серьезно с озеленением, высадив более тысячи кустарников и деревьев, установили новую систему освещения, малые архитектурные формы, две детские площадки для разных возрастов и спортивную площадку с теннисным столом», — рассказал глава города Юрий Шалабаев.
Работы велись на участке между улицами Ларина и 40 лет Победы. По словам депутата городской думы Владимира Поддымникова-Гордеева, появление аллеи с растениями не только украсило проспект, но и поспособствовало улучшению экологической обстановки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.