Начался суд над новосибирским чиновником в деле о взятке

Согласно материалам следствия, за подобное покровительство организациям ООО «ИТС-Сибирь», ООО «ГИС-Эксперт», ООО «ТТ-НСК», ООО «М-НСК», ООО «ДТС» заместитель главы ТУАД получил в качестве взяток около 200 миллионов рублей в совокупности. Следует напомнить, что прокуратура в конце 2024 года озвучивала сумму в 90 миллионов рублей, при этом уже тогда называя Громенко «лидером по объёму взяток».