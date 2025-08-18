Начался суд над новосибирским чиновником в деле о взятке

Народный избранник вину не признает, он мог оказывать компаниям общее покровительство по службе.
Рассмотрение дела государственного служащего, которому инкриминируется деяние, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере), стартовало 14 августа. В ходе первого заседания было зачитано обвинительное заключение, а также выслушана позиция Громенко по предъявленному обвинению. Обвиняемый отрицает свою вину.
По версии государственного обвинителя, Громенко, занимая должность заместителя начальника управления по ремонту и обслуживанию в ГКУ НСО ТУАД, в период с мая 2016 по май 2024 года систематически принимал от представителей ряда обществ с ограниченной ответственностью незаконные вознаграждения в форме денежных средств и оказания услуг имущественного характера.
Взамен чиновник оказывал этим компаниям общее покровительство по службе, которое выражалось в помощи при заключении выгодных контрактов, заблаговременном информировании о предстоящих конкурсных процедурах и аукционах, что практически исключало конкуренцию в процессе закупок.
Кроме того, утверждается, что Громенко игнорировал нарушения условий контрактов со стороны представителей указанных компаний, не инициировал расторжение договоров с нарушителями, не требовал соблюдения условий или придавал претензионной работе формальный характер.
Согласно материалам следствия, за подобное покровительство организациям ООО «ИТС-Сибирь», ООО «ГИС-Эксперт», ООО «ТТ-НСК», ООО «М-НСК», ООО «ДТС» заместитель главы ТУАД получил в качестве взяток около 200 миллионов рублей в совокупности. Следует напомнить, что прокуратура в конце 2024 года озвучивала сумму в 90 миллионов рублей, при этом уже тогда называя Громенко «лидером по объёму взяток».