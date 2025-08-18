Ричмонд
В челябинских школах усиливают меры безопасности

В самом разгаре подготовка образовательных организаций Челябинска к учебному году.

Источник: РИА "Новости"

Закупаются учебники, приводится в порядок территория учреждений. На сегодня благоустройство полностью завершили пять школ.

Особое место власти решили уделить безопасности учеников во время занятий. В 58 образовательных организациях поменяли и усилили ограждения, а в более чем 40 модернизировали систему видеонаблюдения, сообщили на недавнем аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Параллельно продолжается подготовка к зиме, а также лицензирование отдельных организаций. Заместитель мэра по социальному развитию Сергей Авдеев отчитался, что работа будет завершена до начала учёбы. Отметим, что до 1 сентября остаётся всего две недели.