В челябинских школах усиливают меры безопасности

Параллельно продолжается подготовка к зиме, а также лицензирование отдельных организаций. Заместитель мэра по социальному развитию Сергей Авдеев отчитался, что работа будет завершена до начала учёбы. Отметим, что до 1 сентября остаётся всего две недели.