СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России

«Известия»: таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных авто.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок, сообщают «Известия».

«Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80 процентов, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной такого решения стали требования по локализации таксопарков: новый закон больше не позволяет перевозчикам перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили.

Подчеркивается, что с марта следующего года в реестр можно будет вносить лишь только автомобили отечественного производства.

В мае Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. По мнению лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, такие меры могут не только вытолкнуть тысячи водителей «в тень», но и привести к росту цен на такси.