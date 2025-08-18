СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России

В мае Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. По мнению лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, такие меры могут не только вытолкнуть тысячи водителей «в тень», но и привести к росту цен на такси.