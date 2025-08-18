Минское общежитие строится с потолками выше, чем в сталинках, и с окнами, как в театре

«Минскстрой» рассказал о параметрах арендного общежития квартирного типа, которое строится на Юго-западе Минска по ул. Алибегова.
«Высота потолков — 3,46 м, ширина окон — от 1,8 до 2,4 м, балконы длиной почти 6 м со светопрозрачными конструкциями в пол, на пятом этаже — шикарные террасы с витражным остеклением», — озвучил «Минскстрой».
Такие параметры продиктованы не полетом фантазий архитектора, а жизнью. Общежитие возводится на месте долгостроя.
Из фишек также огромные холлы по 180 квадратных метров на каждом этаже, игровые комнаты по 47 «квадратов», места для хранения детских колясок и другого инвентаря, подземная и наземная автостоянки.
Общежитие рассчитано на 66 квартир — от квартир-студий до одно-, двух- и трехкомнатных. Будет сдаваться с полной отделкой (на полу ламинат и плитка, на стенах виниловые обои) и встроенными кухнями.
