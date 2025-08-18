В омском дендропарке расцвели редкие красные подсолнухи

История подсолнечника в России началась еще при Петре I, однако декоративные сорта для ландшафтного дизайна и флористики появились значительно позже. В омском дендропарке представлены одни из самых эффектных разновидностей — «Малиновая королева» (Crimson Queen) и «Файер шоу», которые редко встречаются в обычных садовых центрах.