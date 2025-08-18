В омском дендропарке расцвели редкие красные подсолнухи

В понедельник, 18 августа 2025 года, «Управление по охране животного мира» Минприроды Омской области сообщило о необычном цветении в дендропарке имени П. С. Комиссарова. Здесь распустились редкие декоративные подсолнухи сортов «Малиновая королева» и «Файер шоу» с нехарактерной для этой культуры красной окраской лепестков.
Как поясняют специалисты, выведение подсолнечников с красным пигментом — сложная селекционная задача. В мире существует всего несколько устойчивых сортов такой необычной окраски. В России зарегистрирован 21 сорт декоративного подсолнечника, но большинство из них имеют традиционную желтую или лимонную гамму.
История подсолнечника в России началась еще при Петре I, однако декоративные сорта для ландшафтного дизайна и флористики появились значительно позже. В омском дендропарке представлены одни из самых эффектных разновидностей — «Малиновая королева» (Crimson Queen) и «Файер шоу», которые редко встречаются в обычных садовых центрах.
Посетители могут увидеть эти необычные растения на клумбах дендропарка, где они создают яркие акценты в ландшафтных композициях. Управление охраны животного мира напоминает, что дендропарк имени Комиссарова является особо охраняемой природной территорией, где запрещен сбор растений.
Период цветения декоративных подсолнухов продолжается до конца августа. Это отличная возможность для омичей сделать необычные фотографии и познакомиться с редкими сортами популярного растения, которое обычно ассоциируется с желтыми полями и производством масла.