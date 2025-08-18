МЧС предупредило волгоградцев о чрезвычайной пожароопасности

Как сообщает ГУ МЧС по региону, днем и до конца суток 18 августа, а также 19 августа в отдельных северо-восточных (Камышинский, Котовский), северо-западных (Михайловский), центральных (Иловлинский, Клетский), а также юго-западных (Суровикинский, Чернышковский, Калачевский) районах Волгоградской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса.