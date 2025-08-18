На Шумшу открыли комплекс, посвященный Курильской десантной операции

В рамках этого этапа на горе Северной благоустроили территорию существовавшего с середины прошлого века мемориала и основательно обновили его входную зону. В том числе в этом году там установлен 4-метровый бронзовый монумент, изображающий морских пехотинцев героев Советского Союза Николая Вилкова и Петра Ильичёва, закрывших собой японские пулемётные точки, что позволило спасти жизни многих их сослуживцев и занять стратегическую высоту.