В Оренбуржье помогли найти работу более чем 1,1 тысячи мам

Свыше 1,1 тыс. женщин, воспитывающих детей, смогли трудоустроиться в Оренбургской области при поддержке кадровых центров, работающих по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Чаще всего мамы устраивались на работу в качестве менеджеров, администраторов, бухгалтеров, экономистов, воспитателей и поваров. Также среди популярных вакансий — соцработник, культорганизатор, юрисконсульт, экскурсовод и бариста.
«Совмещение материнства и поиска работы может стать вызовом, поэтому мы придаем особое значение вопросам адаптации женщин на рынке труда. Помимо услуг и сервисов, содействующих трудоустройству, у нас есть и другие инструменты поддержки. Так, например, в рамках нашего проекта “Профи-мама” оренбурженки изучают основы карьерной грамотности и проходят консультации психолога. Также при территориальных кадровых центрах созданы женские клубы, где участницы разных возрастов занимаются профессиональным и личностным развитием. В этом году проведено более 300 встреч наших клубов, их участницами стали 3,4 тысячи женщин. В основном это мамы с детьми», — рассказал директор кадрового центра Оренбургской области Сергей Латышев.
Напомним, что в 2024 году благодаря региональной службе занятости работу нашли 3,6 тысячи соискательниц с детьми. Карьерные консультанты при подборе вакансий учитывают жизненные обстоятельства и индивидуальные потребности, например, предпочитаемые форму занятости и график.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.