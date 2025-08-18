В Оренбуржье помогли найти работу более чем 1,1 тысячи мам

«Совмещение материнства и поиска работы может стать вызовом, поэтому мы придаем особое значение вопросам адаптации женщин на рынке труда. Помимо услуг и сервисов, содействующих трудоустройству, у нас есть и другие инструменты поддержки. Так, например, в рамках нашего проекта “Профи-мама” оренбурженки изучают основы карьерной грамотности и проходят консультации психолога. Также при территориальных кадровых центрах созданы женские клубы, где участницы разных возрастов занимаются профессиональным и личностным развитием. В этом году проведено более 300 встреч наших клубов, их участницами стали 3,4 тысячи женщин. В основном это мамы с детьми», — рассказал директор кадрового центра Оренбургской области Сергей Латышев.