Губернатор Хоценко проверил ход работ в сквере имени Борцов Революции

Губернатор отметил, что работы ведутся в активном темпе, однако есть небольшое отставание от графика. Подрядчик пообещал завершить благоустройство в сентябре. Для контроля качества выполнения всех мероприятий глава региона поручил первому заместителю мэра Омска Евгению Фомину держать ситуацию на личном контроле.