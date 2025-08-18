Губернатор Хоценко проверил ход работ в сквере имени Борцов Революции

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл рабочий объезд центральных территорий города, первым пунктом которого стал сквер имени Борцов Революции. Место благоустраивается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Контроль за выполнением работ осуществляет БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», а подрядчиком выступает ООО «Сибдор».
На сегодняшний день на объекте выполнена значительная часть работ: демонтирована старая плитка, забетонирован фундамент под опоры наружного освещения, проложены кабельные линии для освещения и систем видеонаблюдения, смонтирована ландшафтная подсветка. Сейчас подрядчик занимается укладкой гранитных тротуаров и монтажом системы автоматического полива. Общий процент готовности объекта превышает 60%.
С начала лета активно ведутся работы по реставрации подпорной стенки сквера со стороны улиц Лермонтова и проспекта Карла Маркса. Старые фундаменты демонтированы, построена новая конструкция с бетонным основанием и облицована кирпичом, в настоящий момент ведётся облицовка гранитом.
В сквере также планируется комплексное благоустройство: восстановление плиты под Вечным огнём, укладка рулонного газона, высадка многолетних цветов и кустарников, установка 30 опор освещения, а также 22 скамеек и урн для посетителей.
Губернатор отметил, что работы ведутся в активном темпе, однако есть небольшое отставание от графика. Подрядчик пообещал завершить благоустройство в сентябре. Для контроля качества выполнения всех мероприятий глава региона поручил первому заместителю мэра Омска Евгению Фомину держать ситуацию на личном контроле.