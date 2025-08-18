С начала августа в Башкирии выпало 135% месячной нормы осадков

Сегодня, 18 августа, в Башкирии на оперативном совещании в Центре управления республикой министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов сообщил о значительном превышении нормы осадков. По данным чиновника, с начала августа в республике выпало 135% от среднемесячного количества осадков.
Глава ведомства отметил, что осадки распределялись по территории региона неравномерно, что создает сложности для проведения уборочной кампании. Фазрахманов добавил, что дождливая погода, по прогнозам, сохранится до среды.
Министр выразил надежду, что вторая половина текущей и следующей недели позволит аграриям полноценно приступить к уборке урожая.
