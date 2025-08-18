В поселке Октябрьском Хабаровского края отремонтировали школу

Капремонт школы в рабочем поселке Октябрьском в Хабаровском крае завершился по нацпроекту «Молодежь и дети». Учреждение откроет свои двери 1 сентября, сообщили в администрации Ванинского муниципального района.
В здании обновили полы и стены, полностью заменили системы отопления, канализации, водо- и электроснабжения, провели внутренние отделочные работы. Помимо этого, специалисты отремонтировали два спортзала, столовую и пищеблок. Также они смонтировали новые двери, частично заменили окна, установили подвесные потолки и сантехнику, а также обустроили туалет для маломобильных учеников.
Кроме того, в школу завезли мебель. Среди других приобретений — магнитно-маркерные доски, спортивный инвентарь, лаборатории для проведения ГИА, проекторы, многофункциональные устройства и рулонные шторы. Основные работы завершены. Теперь идет приемка здания. Внутренние помещения подготавливают к открытию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.