Арт-объекты, лектории и концерт Антохи МС: красноярцев приглашают на первый «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ»

В Красноярске состоится первый масштабный фестиваль современного искусства «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ». Событие, приуроченное к 100-летию со дня рождения выдающегося сибирского художника Андрея Поздеева, проводится при поддержке золотодобывающей компании «Полюс», Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры края.
Гостей ждет насыщенная программа, которая объединит лектории, творческие мастер-классы, театральные перформансы и арт-ярмарку, где можно будет приобрести работы местных художников. Для самых юных посетителей будет работать отдельная зона «Волшебный лес» с мастер-классами, уроками диджеинга и гигантской раскраской по мотивам картин художника.
Одним из ключевых событий фестиваля станет презентация 10 новых арт-объектов, созданных по эскизам молодых сибирских художников — победителей конкурса «Цветы Поздеева».
Завершится день большим концертом на главной сцене. Для красноярцев выступят местные группы «Твое далеко» и «Мой папа пианист», а хедлайнером станет известный российский рэп-артист Антоха МС.
Фестиваль пройдет в эту субботу, 23 августа, на Большой поляне Татышев-парка. Площадки будут работать с 12:00 до 23:00. Вход свободный.