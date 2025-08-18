Омичка вытянула из реки огромного «речного монстра»

На фото: судак, пойманный в Иртыше / Стоп-кадр / Источник: паблик «Рыбалка в Омске» соцсети «ВКонтакте».
Омская рыбачка рассказала в соцсетях о крупном трофее, который ей удалось вытянуть из реки Иртыш в районе Николаевки в воскресенье, 17 августа 2025 года. В паблике «Рыбалка в Омске» соцсети «ВКонтакте» омичка поделилась фотографиями судака огромных, по мнению автора, размеров, который, по ее словам, попался на приманку из кукурузы и опарыша.
Такого улова рыбачка, судя по всему, не ожидала, так отметила, что «сама в шоке».
«Вот такой трофей попался, вес не знаю примерно кг 5, дистанция 40 метров, на кукурузу + опарыш, сама в шоке как так получилось», — говорится в посте.
В комментариях любительница рыбной ловли также показала фото с весами и подвешенной на них рыбой. Согласно показаниям прибора, вес речного судака, которого омичка окрестила «монстром», составил около 5,6 кг.
Отметим, судаки хотя и не являются редкостью в Иртыше, однако частым уловом эту рыбу тоже не назовешь. А о пойманных судаках крупных размеров омские рыбаки сообщают довольно редко.