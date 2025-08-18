Омичка вытянула из реки огромного «речного монстра»

Омская рыбачка рассказала в соцсетях о крупном трофее, который ей удалось вытянуть из реки Иртыш в районе Николаевки в воскресенье, 17 августа 2025 года. В паблике «Рыбалка в Омске» соцсети «ВКонтакте» омичка поделилась фотографиями судака огромных, по мнению автора, размеров, который, по ее словам, попался на приманку из кукурузы и опарыша.