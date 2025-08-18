В КНР пересадили клетки человеческого мозга мышам, снизив депрессивное поведение

Полученные в результате сконструированные нейроны обладали теми же молекулярными и электрическими свойствами, что и нейроны A10. Трансплантация сконструированных нейронов мышам с депрессией, вызванной воздействием хронического стресса, проявляющего такие симптомы, как отрешенность и потеря удовольствия, привела к изменениям их поведения как после введения антидепрессантов.