Новосибирская область обошла Иркутскую в ТОПе по объёму ввода жилья

В сегменте многоквартирных домов регион демонстрирует серьезный отрыв.
За первые семь месяцев 2025 года в Новосибирской области, по информации Росстата, было построено 1,375 миллиона квадратных метров жилой площади. Этот объем позволил региону занять десятую строчку в общенациональном рейтинге, хотя ранее область занимала девятое место.
Изучение структуры жилищного строительства выявляет смешанные тенденции. В сегменте многоквартирных домов область демонстрирует хорошие показатели, занимая шестое место с объемом 565,2 тысячи квадратных метров. Тем не менее, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ввод многоквартирных домов уменьшился на 32,85%.
В отличие от многоквартирного строительства, индивидуальное жилищное строительство демонстрирует увеличение на 15% по сравнению с 2024 годом, несмотря на заметное замедление темпов в последние три месяца. По этому показателю область находится на тринадцатом месте в рейтинге.
По данным телеграм-канала «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы», Иркутская область, занимающая второе место по объемам ввода в Сибирском федеральном округе, находится на 12-й позиции в общероссийском рейтинге, отставая от Новосибирской области на 9,9%.