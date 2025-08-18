Новосибирская область обошла Иркутскую в ТОПе по объёму ввода жилья

В отличие от многоквартирного строительства, индивидуальное жилищное строительство демонстрирует увеличение на 15% по сравнению с 2024 годом, несмотря на заметное замедление темпов в последние три месяца. По этому показателю область находится на тринадцатом месте в рейтинге.