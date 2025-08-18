Вандалы повредили туалеты на Ярыгинской набережной Красноярска

В центре Красноярска произошел очередной случай вандализма — неизвестные испортили общественный туалет на Ярыгинской набережной, забив канализацию туалетной бумагой.
Это уже второй подобный инцидент за последнее время — ранее аналогичный акт вандализма был зафиксирован в туалете под Вантовым мостом.
В Туристско-информационном центре края подтвердили информацию о происшествии и заявили, что принимают меры:
«Мы оперативно реагируем на подобные случаи, к сожалению, они продолжают происходить. По каждому факту проводится проверка и принимаются меры в рамках действующего законодательства», — сообщили в ТИЦ.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Власти призывают горожан оперативно сообщать о подобных случаях по телефону горячей линии: +7 (391) 215−00−02.
Отметим, что Ярыгинская набережная является одной из самых посещаемых зон отдыха в Красноярске, и подобные акты вандализма создают неудобства как для жителей, так и для гостей города.