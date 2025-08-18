Ричмонд
Бизнесмен из Братска перевёл почти 6 млн рублей мошенникам

Жители Приангарья за три дня потеряли 17 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

11 человек стали жертвами обмана, при этом самый крупный ущерб составил шесть миллионов рублей.

63-летний бизнесмен из Братска решил вложить деньги через интернет-биржу. Увидев рекламу о высоком заработке, он оставил свои контакты для «бесплатной консультации». Вскоре ему позвонил человек, назвавшийся финансовым аналитиком, и пообещал большую прибыль.

Мужчина зарегистрировался на поддельном сайте и почти два года переводил деньги, думая, что пополняет брокерский счет. Всего он совершил 60 переводов, большинство — онлайн, а три раза лично посещал банк.

Когда предприниматель попытался вывести средства, мошенники потребовали дополнительную плату за эту операцию. В итоге он потерял 5 985 135 рублей.

В Иркутске студент 2002 года рождения получил звонок от лжесотрудника почты. Тот сообщил, что на имя юноши пытаются оформить кредит, и предложил перевести деньги на «безопасный счет» для защиты. Доверчивый парень перечислил 5,2 миллиона рублей, после чего злоумышленники исчезли.

Полиция предупреждает: будьте бдительны! Не переводите деньги незнакомцам и проверяйте информацию через официальные источники.