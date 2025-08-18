Бизнесмен из Братска перевёл почти 6 млн рублей мошенникам

В Иркутске студент 2002 года рождения получил звонок от лжесотрудника почты. Тот сообщил, что на имя юноши пытаются оформить кредит, и предложил перевести деньги на «безопасный счет» для защиты. Доверчивый парень перечислил 5,2 миллиона рублей, после чего злоумышленники исчезли.