В деревне Рикасихе Архангельской области благоустроили сквер

Там установили тренажеры, теннисный стол, спортивный комплекс и скамейки.

Благоустройство сквера возле культурного центра «Рикасиха» в одноименной деревне в Приморском округе Архангельской области завершилось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона.

«Согласно контракту здесь обустроили покрытие площадки, приобрели и установили тренажеры, теннисный стол, спортивный комплекс, скамейки и урну. Также в сквере провели уличное освещение и выполнили обрезку живой изгороди», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Как отметила глава Приморского округа Валентина Рудкина, появление благоустроенного сквера улучшит качество жизни местного населения. Кроме того, общественное пространство будет способствовать приобщению людей к занятиям спортом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.