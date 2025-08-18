В деревне Рикасихе Архангельской области благоустроили сквер

Благоустройство сквера возле культурного центра «Рикасиха» в одноименной деревне в Приморском округе Архангельской области завершилось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона.
«Согласно контракту здесь обустроили покрытие площадки, приобрели и установили тренажеры, теннисный стол, спортивный комплекс, скамейки и урну. Также в сквере провели уличное освещение и выполнили обрезку живой изгороди», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.
Как отметила глава Приморского округа Валентина Рудкина, появление благоустроенного сквера улучшит качество жизни местного населения. Кроме того, общественное пространство будет способствовать приобщению людей к занятиям спортом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.