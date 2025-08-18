Ржавая вода поступает в дома жителей Вяземского

Люди сообщают, что уже два месяца из-под крана течет жидкость рыжего цвета с примесями песка и ила. Проблема наблюдается не только в конкретном доме, но и во всем Железнодорожном районе.
«Около двух месяцев назад у нас из крана стала течь вода рыжего цвета. А теперь и холодная вода непонятного серого цвета с песком и илом течет. Уже стала ломаться бытовая техника: стиральные машинки, бойлеры, и, конечно, сантехника. Фильтров хватает на день. Возить воду и таскать ее на третий этаж возможности нет. Холодная вода — это же жизненно необходимо! Жаловались и в управляющую компанию, и в администрацию, и в “Водоканал”. Результата ноль, а вода все хуже и хуже», — пожаловалась одна из жильцов Наталья Шлома.
В администрации Вяземского сообщили, что вопрос решается: сейчас специалисты проводят необходимые работы для подведения чистой воды в Железнодорожный район.
«РЖД» передали нам свои сети со скважиной. После передачи оказалось, что в ней [скважине] содержится большое количество железа. Оно выпадает в осадок, дает такой цвет. На сегодняшний день мы уже проложили сеть с города до сетей железной дороги, технически уже подключали воду. Давление в городе выше, чем в сетях, поэтому случились два порыва. На этой неделе будем пытаться подать чистую воду с города, сообщил глава Вяземского городского поселения Сергей Хотинец.