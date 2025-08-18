Ржавая вода поступает в дома жителей Вяземского

«Около двух месяцев назад у нас из крана стала течь вода рыжего цвета. А теперь и холодная вода непонятного серого цвета с песком и илом течет. Уже стала ломаться бытовая техника: стиральные машинки, бойлеры, и, конечно, сантехника. Фильтров хватает на день. Возить воду и таскать ее на третий этаж возможности нет. Холодная вода — это же жизненно необходимо! Жаловались и в управляющую компанию, и в администрацию, и в “Водоканал”. Результата ноль, а вода все хуже и хуже», — пожаловалась одна из жильцов Наталья Шлома.