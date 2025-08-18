Ричмонд
Мэр Кравчук поручил привести Хабаровск в порядок ко Дню знаний 1 сентября

Особое внимание градоначальник обратил на необходимость обеспечить безопасность детей в преддверии нового учебного года.

Источник: Мэрия Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил привести город в порядок к 1 сентября. Среди поставленных задач — провести покос травы на территориях и обочинах, а также ускорить ремонт тротуаров и подъездных путей к школам и детским садам, сообщил глава города в своём Telegram-канале.

На аппаратном совещании в городской администрации мэр отметил необходимость корректировки графиков выхода рабочих бригад и взаимодействия с управляющими компаниями и представителями бизнеса в части содержания прилегающих территорий. Особое внимание Кравчук обратил на необходимость обеспечить безопасность детей в преддверии нового учебного года.

«Родители должны быть уверены, что школьники и воспитанники детсадов смогут беспрепятственно и безопасно добраться до образовательных учреждений», — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, напомнил Кравчук, в городе продолжается подготовка к отопительному сезону. Мэр подчеркнул, что держит на личном контроле ход ремонтных работ на котельных и соблюдение подрядчиками установленных сроков.