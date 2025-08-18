Мэр Кравчук поручил привести Хабаровск в порядок ко Дню знаний 1 сентября

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил привести город в порядок к 1 сентября. Среди поставленных задач — провести покос травы на территориях и обочинах, а также ускорить ремонт тротуаров и подъездных путей к школам и детским садам, сообщил глава города в своём Telegram-канале.