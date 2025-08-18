Житeли Кузбасса успешно выступили на конкурсе «Туристический сувенир»

Представители Кузбасса заняли второе место в номинации «Сувенир туристического маршрута» на конкурсе «Туристический сувенир — 2025», который прошел в Абакане. Подобные мероприятия проводят в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Чебулинского муниципального округа.
Финал окружного этапа XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир — 2025» Сибирского и Уральского федеральных округов состоялся в Хакасском национальном краеведческом музее. Работники Чебулинского краеведческого музея в Кузбассе представили конструктор «Самолет ИЛ-2». Он является символом патриотического маршрута «Первым делом самолеты…».
Всего на участие в окружном этапе конкурса было заявлено 477 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 15 регионов Сибири и Урала. Все победители смогут принять участие в общенациональном финале конкурса, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.