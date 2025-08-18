В Искитимском районе Новосибирска на неделю приостановят подачу газа из-за ремонта

Жителей Искитимского района предупредили о плановом отключении газа: работы на сетях займут почти неделю.
С 25 по 30 августа в Искитимском районе Новосибирской области временно не будет газа. Об этом сообщили в Новосибирском линейном управлении магистральных газопроводов компании «Газпром трансгаз Томск», пишут в канале администрации Искитимского района.
Подача голубого топлива прекратится 25 августа в 8:00 утра и будет восстановлена 30 августа в то же время. Причиной отключения называют проведение ремонтных мероприятий на сетях.