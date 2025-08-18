Ананас и орехи помогут снизить менструальную боль, считает гинеколог

Включение ананаса в рацион может уменьшить болевые ощущения во время менструального цикла, сообщила врач акушер-гинеколог Химкинской клинической больницы Аида Мусаева в беседе с NEWS.ru.
По её словам, сбалансированное питание, включающее продукты, богатые магнием, кальцием, витаминами группы В, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, способствует облегчению дискомфорта в критические дни.
Специалист пояснила, что ананас, благодаря содержанию бромелайна, помогает уменьшить боль. Также она рекомендовала включать в рацион орехи, семечки, бобовые, тыквенные семечки, грецкие орехи, миндаль, арахис, бананы, авокадо, печёный картофель с кожурой и тёмно-зелёные листовые овощи.
Кроме того, врач отметила пользу зелёных овощей, кунжута, миндаля, соевых бобов, жирной рыбы и грецких орехов. Среди других полезных продуктов она выделила молочные продукты, крупы, семена льна, растительные масла, яблоки, цитрусовые, капусту и ягоды, которые также помогают снизить менструальную боль.