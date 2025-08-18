Ричмонд
Назаров предложил снять с должности чиновника, ответственного за работу с бизнесом в Бурзянском районе

Премьер-министр Башкирии на оперативке в ЦУРе предложил уволить чиновника.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 августа, в Башкирии на оперативном совещании в Центре управления республикой премьер-министр региона Андрей Назаров раскритиковал работу местных чиновников. Поводом стали многочисленные жалобы предпринимателей, с которыми глава правительства ознакомился во время рабочей поездки в Бурзянский район.

Назаров рассказал, что в рамках мероприятия «ЦУР Бизнес. Территория общения» предприниматели обозначили проблемы с оформлением земельных участков и изменением вида их разрешенного использования. По словам премьера, эти бюрократические сложности создают существенные препятствия для развития бизнеса в районе.

По мнению Назарова, местные власти недостаточно эффективно решают проблемы предпринимателей. Глава правительства заявил о необходимости кадровых изменений и предложил заменить одного из районных чиновников, ответственного за работу с бизнесом.

