Создан оптический синапс на базе аналога природного минерала тенорита

Как отмечается в сообщении, процесс работы человеческого мозга радикальным образом отличается от того, как хранятся, обрабатываются и передаются данные внутри компьютеров. Нейроны могут одновременно хранить информацию и обрабатывать ее, а также воспринимать множество разнородных аналоговых сигналов. Кроме того, нервные клетки способны по-разному реагировать на те или иные стимулы, а также быстро менять свою чувствительность к отдельным наборам подобных импульсов.