Исторический особняк в центре Омска продан втрое дороже стартовой цены

Компания «СибРос» ведёт несколько крупных строительных проектов в Омске и Омской области. Одним из них является благоустройство набережной Тухачевского с плановым завершением к 2026 году. По предварительным расчётам, на работы будет потрачено около 434 млн рублей. Покупка особняка позволит «СибРос» расширить своё присутствие в историческом центре города и, возможно, использовать здание для деловой или культурной деятельности.