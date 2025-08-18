Исторический особняк в центре Омска продан втрое дороже стартовой цены

В центре Омска продан исторический особняк начала XX века по адресу: улица Тарская, 6. Здание, построенное в 1913 году и внесённое в список объектов культурного наследия под названием «Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных машин “Р. и Т. Эльворти”», продали за 135,5 млн рублей. При этом первоначальная цена, установленная продавцом, составляла всего 51,9 млн рублей — фактически особняк был продан втрое дороже.
Особняк имеет четыре этажа и общую площадь 968,8 кв. метров. До недавнего времени им владел банк ВТБ, который летом перевёл сотрудников в новое помещение и выставил историческое здание на торги. В аукционе участвовали восемь компаний и индивидуальных предпринимателей, включая ПАО «ОНХП», ООО «Сириус», ООО «Себеро», «Строительно-производственную компанию “КСМ”» и бизнесмена Геворга Акопяна. Победителем торгов стало ООО «Сибирский региональный союз» («СибРос»), подавшее заявку последним и оказавшееся единственным участником финальной стадии аукциона.
Компания «СибРос» ведёт несколько крупных строительных проектов в Омске и Омской области. Одним из них является благоустройство набережной Тухачевского с плановым завершением к 2026 году. По предварительным расчётам, на работы будет потрачено около 434 млн рублей. Покупка особняка позволит «СибРос» расширить своё присутствие в историческом центре города и, возможно, использовать здание для деловой или культурной деятельности.