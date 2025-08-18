Приставы поймали должника на роскошном «Мерседесе»: история о долгах и возмездии

История началась с внушительной задолженности в 58 миллионов рублей по налогам. Когда должник отказался добровольно погашать долг, в дело вступили судебные приставы.
Расследование привело к интересному открытию: у неплательщика оказался в собственности роскошный Mercedes GLE 63s 2021 года выпуска. Однако просто так найти автомобиль не получилось — владелец всячески пытался его скрыть.
Оперативники не сдались и задействовали все доступные ресурсы: систему видеонаблюдения «Безопасный город» и помощь региональной Госавтоинспекции. Результатом слаженной работы стал успешный арест автомобиля. Роскошный Mercedes был перемещён на специализированную стоянку.
У владельца теперь есть всего 10 дней на погашение задолженности. В противном случае автомобиль будет оценён и выставлен на публичные торги.