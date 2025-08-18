Новое оборудование поступило в больницу города Усть-Илимска в Приангарье

Больница города Усть-Илимска в Иркутской области получила 19 единиц оборудования по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Специалисты уже устанавливают рентгеновский цифровой аппарат в отделении лучевой диагностики. Также в медучреждение поступили 3 аппарата ультразвуковой диагностики, 10 аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма, эндоскоп и многое другое.
«Укрепление материально-технической базы медучреждения, безусловно, качественно повысит уровень диагностики и лечения пациентов Усть-Илимской районной больницы. Например, новый цифровой рентген позволит нам проводить исследования быстрее и с большей точностью, а современные УЗИ-аппараты расширят возможности для раннего выявления заболеваний. Всего по региональному проекту “Модернизация первичного звена здравоохранения” в медучреждения Приангарья до конца года поступит свыше 150 единиц различного оборудования», — отметил глава Минздрава Иркутской области Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.