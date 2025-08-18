Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер нижегородский архитектор Владимир Игнатьев

Прощание с ним состоится 19 августа.

Источник: Дом архитектора Нижний Новгород

17 августа на 87-м году жизни скончался Владимир Игнатьев — выдающийся архитектор, чьи работы стали неотъемлемой частью облика Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Доме архитектора.

За свою 50-летнюю карьеру мастер создал знаменитую люстру и интерьеры актового зала в Доме Архитектора, утраченное ныне кафе «Град-Камен» у стен Кремля, а также деревянное кафе «Бурлацкая слободка» на Георгиевском съезде.

Прощание состоится 19 августа в Доме Архитектора: в 9:00 начнется гражданская панихида, далее состоится отпевание.

«Комсомолка» выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам мастера.