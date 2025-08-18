Надпись 1851 года «проявилась» на бастионе в Калининграде

Об этом сообщили в Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Отметили, что работы выполнили при ремонте подпорной стены объекта культурного наследия регионального значения «Бастион “Грольман”, 1851 год».
Специалисты отметили, что надпись — это неотъемлемый декоративный элемент выдающегося памятника европейской фортификации, предмет охраны.
Бастион «Грольман» построен в Кенигсберге в 1851 году по проекту военного инженера Эрнста Людвига фон Астера. Назван в честь реформатора прусской армии генерала Карла Вильгельма фон Грольмана.
Объект входил в систему оборонительных сооружений Литовского вала. В комплексе бастиона — подковообразный редюит — внутреннее укрепление, земляной вал, капонир, два полукапонира, два каземата, въездная дорога и предмостовое укрепление.
Во время штурма Кенигсберга в апреле 1945 года в бастионе «Грольман» размещался командный пункт 367-й пехотной дивизии вермахта, поэтому укрепления подверглись значительным разрушениям. В послевоенные годы помещения крепости использовались в качестве овощехранилища.
Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года бастион «Грольман» получил статус объекта культурного наследия регионального значения.