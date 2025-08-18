В Минцифры объяснили перебои с мобильным интернетом

Судя по комментариям в соцсетях, чаще всего интернет «падает» в районах 5-го микрорайона, на бульваре Архитекторов, проспекте 70 лет Октября, улицах Дмитриева, Конева, Степанца, Комарова и Ватутина. При этом на крупных транспортных узлах — вроде Ленинградского моста, Метромоста и автовокзала — доступ к сети периодически сохраняется. Омичи пишут, что проблемы наблюдаются у разных операторов и длятся, по оценкам пользователей, с 14 августа.