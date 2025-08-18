Ричмонд
В Минцифры объяснили перебои с мобильным интернетом

Власти объясняют, что проблемы связаны с мерами по повышению безопасности.

Источник: Om1 Омск

Омичи уже несколько дней снова фиксируют проблемы с мобильным интернетом и массово оставляют жалобы в соцсетях, в том числе под постами губернатора Виталия Хоценко. В региональном Минцифры заявили, что ограничения связаны с мерами по повышению безопасности.

По словам горожан, перебои мешают оплачивать покупки, вызывать такси и работать удалённо — особенно это болезненно для самозанятых. Комментаторы интересуются, кто компенсирует убытки и когда связь вернётся к нормальному режиму.

Судя по комментариям в соцсетях, чаще всего интернет «падает» в районах 5-го микрорайона, на бульваре Архитекторов, проспекте 70 лет Октября, улицах Дмитриева, Конева, Степанца, Комарова и Ватутина. При этом на крупных транспортных узлах — вроде Ленинградского моста, Метромоста и автовокзала — доступ к сети периодически сохраняется. Омичи пишут, что проблемы наблюдаются у разных операторов и длятся, по оценкам пользователей, с 14 августа.

В министерстве цифрового развития Омской области ситуацию прокомментировали так: перебои вызваны мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности, и власти просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. Сроков стабилизации работы мобильного интернета в ведомстве не назвали.