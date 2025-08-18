Ричмонд
Жители Самары возмутились марафоном в центре города

На странице губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте» жители оставили множество возмущенных комментариев по поводу международного марафона в центре Самары. Он прошел в воскресенье, 17 августа.

Источник: Коммерсантъ

Международный марафон состоялся в восьмой раз. Забег стартовал от площади имени Куйбышева. Во время его проведения было ограничено движение на 12 улицах.

Горожане возмутились неудовлетворительной работой общественного транспорта, пробками, отсутствием мест для парковки и тем, что у участников забега массово эвакуировали машины, оставленные в неположенном месте. После этого им пришлось провести минимум полтора часа в очереди за своим транспортом на штрафстоянке, пишут пользователи. Чиновники ответили, что заранее предупреждали об ограничениях движения в месте проведения марафона и о том, что транспорт пустят в объезд.