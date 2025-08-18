Ричмонд
Китаец отказался от компенсации за снос дома, а потом вынужденно переехал бесплатно

История началась еще в 2017 году. Сейчас ее пересказали в Lenta.ru со ссылкой на китайское издание.

Алена Соколова
Восемь лет назад власти провинции Цзянси планировали строительство важного участка дорожной инфраструктуры и предложили местному жителю переселиться. Мужчина отказался: его не устроили условия компенсации.

В итоге дорогу проложили вокруг строения. В начале 2025 года строительство завершили, а в апреле новый участок ввели в эксплуатацию.

Дом оказался в центре транспортного кольца и сразу привлек внимание. На онлайн-картах место отмечено как «око Цзиньси» — очертания дороги действительно напоминают глаз.
Дом внутри автомагистрали

Однако жить в такой необычной локации все-таки оказалось невозможно. После открытия движения хозяин пожаловался на постоянный шум и вскоре перебрался в арендованное жилье. Само здание тем временем стало достопримечательностью, которую посещают и фотографируют туристы.

Ранее в Китае девушка вышла из комы после того, как ей зачитали результаты вступительных экзаменов: она прошла в хороший университет и очнулась. Врачи посчитали ситуацию чудом, ведь здоровье пациентки тоже восстановилось.