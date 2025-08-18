Китаец отказался от компенсации за снос дома, а потом вынужденно переехал бесплатно

Восемь лет назад власти провинции Цзянси планировали строительство важного участка дорожной инфраструктуры и предложили местному жителю переселиться. Мужчина отказался: его не устроили условия компенсации.
В итоге дорогу проложили вокруг строения. В начале 2025 года строительство завершили, а в апреле новый участок ввели в эксплуатацию.
Однако жить в такой необычной локации все-таки оказалось невозможно. После открытия движения хозяин пожаловался на постоянный шум и вскоре перебрался в арендованное жилье. Само здание тем временем стало достопримечательностью, которую посещают и фотографируют туристы.
Ранее в Китае девушка вышла из комы после того, как ей зачитали результаты вступительных экзаменов: она прошла в хороший университет и очнулась. Врачи посчитали ситуацию чудом, ведь здоровье пациентки тоже восстановилось.