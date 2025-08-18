Перевозчиков Нижегородской области уличили в тысячах нарушений

Как сообщили в ведомстве, с начала года специалисты ЦРТС провели 54 контрольных мероприятия, направленных на оценку исполнения условий государственных контрактов. Под пристальное внимание инспекторов попали такие компании, как «Нижегородпассажиравтотранс», «Нижегородэлектротранс», «Арзамаспассажиравтотранс», МУП «Экспресс», ООО «Столица-Авто», «Транс-НН», «Конка» и «Мещеряков и Компания». В ходе проверок было осмотрено 295 автобусов.
Всего специалисты зафиксировали 5 736 нарушений. Из них 2 826 случаев касались невыполнения рейсов, включённых в официальное расписание. Среди других распространённых проблем — отсутствие звукового оповещения об остановках, нехватка стационарных терминалов для оплаты проезда, грязные салоны, повреждённая обивка сидений и несоблюдение требований к внешнему виду транспорта. По итогам проверок перевозчикам было выставлено штрафов на общую сумму 2,3 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что качеством работы общественного транспорта недовольны почти 65% нижегородцев.