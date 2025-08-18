Ричмонд
Собрал ягоды в лесу — получи штраф или тюрьму! Новосибирцам грозят до 4 лет за нарушение правил

Любителям «тихой охоты» стоит быть внимательнее — сбор лесных даров в неположенных местах и сроках может закончиться не корзиной грибов, а квитанцией на штраф.

В Новосибирской области напомнили о правилах сбора ягод, орехов и грибов. Согласно Лесному кодексу, жители имеют право бесплатно заготавливать пищевые лесные ресурсы для личных нужд. Однако действуют ограничения: собирать дары природы нельзя на территории национальных парков и заповедников, а также в отношении растений и грибов, занесённых в Красную книгу. Об этом пишут в паблике Минприроды Новосибирской области.

За нарушение правил предусмотрены административные штрафы:

для граждан — от 200 до 500 рублей;для должностных лиц — от 500 до 1000 рублейдля организаций — от 5 до 10 тысяч рублей.

Особо строгие санкции ждут нарушителей, если речь идёт о краснокнижных растениях. Их сбор обойдётся минимум в 2,5 тысячи рублей, а в отдельных случаях может закончиться уголовной статьёй и лишением свободы до четырёх лет.

Эксперты напоминают: при заготовке нельзя повреждать кустарники и деревья, а также нарушать правила пожарной и санитарной безопасности. Иными словами, поход за ягодами и грибами — удовольствие бесплатное, но только в том случае, если соблюдать установленные законом правила.