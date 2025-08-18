Собрал ягоды в лесу — получи штраф или тюрьму! Новосибирцам грозят до 4 лет за нарушение правил

В Новосибирской области напомнили о правилах сбора ягод, орехов и грибов. Согласно Лесному кодексу, жители имеют право бесплатно заготавливать пищевые лесные ресурсы для личных нужд. Однако действуют ограничения: собирать дары природы нельзя на территории национальных парков и заповедников, а также в отношении растений и грибов, занесённых в Красную книгу. Об этом пишут в паблике Минприроды Новосибирской области.