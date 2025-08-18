В Старом Кировске Омска на сутки отключат холодную воду

Во вторник, 26 августа, в Старом Кировске Омска пройдут плановые ремонтные работы на магистральном водопроводе по улице 2-й Казахстанской. В связи с этим компания «Росводоканал Омск» предупреждает жителей о временном отключении холодного водоснабжения.
Без воды останутся абоненты ряда посёлков, СНТ и улиц. Полное отключение продлится с 4:00 до 24:00. В зоне отключения окажутся:
посёлок Магистральный; СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»; посёлок Новостройка и отдельные дома по адресам: Новостройка, 9, 20 б, 20/1, 20а, 35, 51, Водоразборная колонка; улицы Мельничная, Семиреченская, Талалихина, 5-я Кировская, 10-я Самарская и 2−3-я Казахстанская; посёлок Самарка (улицы 1−14-я Самарские, Днепровская, Грибоедова). На пониженном давлении (до 1,0 атм) вода будет у жителей улиц Автомобильная, Западная, Кулундинская, Мельничная, Перова, Менжинского, Можайского, Читинская, Молдавская, а также в посёлках Мелиораторов, Троицкое и Лесоперевалка.
Для обеспечения питьевой водой на период ремонта будут установлены машины с водой по адресам:
ул. Мельничная, 89; ул. Новостройка, 136; п. Мелиораторов, ул. Кучумова.
Время работы пунктов: с 10:00 до 20:00.