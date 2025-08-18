Ричмонд
Сквер в Академгородке Иркутска передадут в муниципальную собственность

Участок не удалось содержать за счет средств городского бюджета.

Источник: Соцсети

Сквер «Прогресс» в Академгородке Иркутска включили в перечень участков для передачи в муниципальную собственность из федеральной. В территорию участка, где располагается сквер, также входит жилой комплекс. Ранее сквер был включен в программу «Формирование комфортной городской среды» и благоустроен, однако его не удалось содержать за счет бюджета города, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил депутат гордумы Александр Сафронов в своем тг-канале (18+), за порядком в сквере следили управляющая компания и ТСЖ «Прогресс». После передачи участка в муниципальную собственность его разделят по схеме межевания на участки многоквартирных домов и сквер, который будет находиться на муниципальном содержании. Жители также смогут благоустроить придомовые участки после их оформления в общую собственность.

Кроме того, в текущем году планировалось благоустроить детскую площадку на улице Лермонтова, 281/3, однако работы пришлось перенести на 2026 год, поскольку не удалось оформить участок в собственность жителей. Часть средств была перераспределена на благоустройство детсадов и дошкольных учреждений.

Ранее агентство сообщало, что на завершающей стадии находится благоустройство сквера в микрорайоне Березовом Ленинского округа. Общественное пространство преображают по региональному проекту «Народные инициативы». В настоящее время работы на объекте выполнены на 95%.