Сквер в Академгородке Иркутска передадут в муниципальную собственность

Как сообщил депутат гордумы Александр Сафронов в своем тг-канале (18+), за порядком в сквере следили управляющая компания и ТСЖ «Прогресс». После передачи участка в муниципальную собственность его разделят по схеме межевания на участки многоквартирных домов и сквер, который будет находиться на муниципальном содержании. Жители также смогут благоустроить придомовые участки после их оформления в общую собственность.