В Воронеже троллейбусы запустят к концу дня 18 августа

Работы по устранению ситуации задержались из-за дождя.

Источник: РИА "Новости"

Управление дорожного хозяйства скорректировало сроки запуска троллейбусов из-за отключения контактной сети. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, из-за повреждения кабеля на пересечении улицы Беговой и Московского проспекта электротранспорт остановился, планировали запустить его после 11 утра. Однако работы задержались из-за дождя. В данный момент продолжается восстановление работоспособности светофоров.

— Отключение на линии электропередачи, подающей питание к светофорному объекту, утром уже было устранено. Сейчас специалисты аварийной бригады Центра организации дорожного движения занимаются монтажом кабельной трассы, установкой дорожного контроллера, подключением и отладкой системы. Завершить работы планируется до конца дня, сейчас они осложнены неблагоприятными погодными условиями. До этого момента движение троллейбусов № 7 и № 99 ввиду отключения контактной сети останется приостановленным, — сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.