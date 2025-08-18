В Воронеже троллейбусы запустят к концу дня 18 августа

— Отключение на линии электропередачи, подающей питание к светофорному объекту, утром уже было устранено. Сейчас специалисты аварийной бригады Центра организации дорожного движения занимаются монтажом кабельной трассы, установкой дорожного контроллера, подключением и отладкой системы. Завершить работы планируется до конца дня, сейчас они осложнены неблагоприятными погодными условиями. До этого момента движение троллейбусов № 7 и № 99 ввиду отключения контактной сети останется приостановленным, — сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.