Доля работников с зарплатой выше среднего в Ростовской области составила 19,1%

Судя по приведенной статистике, 19,1% работников на Дону получали зарплату выше среднероссийской. При этом доля тех, чей доход превышал два средних показателя по стране, составила 3%. В общероссийском списке Ростовская область расположилась между Калининградской и Волгоградской областями.