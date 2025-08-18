Доля работников с зарплатой выше среднего в Ростовской области составила 19,1%

В Ростовской области подсчитали долю работников с высокими зарплатами. Согласно рейтингу РИА Новости, донской регион занял 54 место в стране за период с апреля 2024 по апрель 2025 года.
Судя по приведенной статистике, 19,1% работников на Дону получали зарплату выше среднероссийской. При этом доля тех, чей доход превышал два средних показателя по стране, составила 3%. В общероссийском списке Ростовская область расположилась между Калининградской и Волгоградской областями.
В среднем по России 32,4% работников зарабатывают больше одной средней зарплаты, больше двух зарплат — 8%. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа. Там более половины работников получают зарплату выше среднероссийской.
Добавим, при составлении рейтинга анализ проводили на основе данных о зарплатах сотрудников крупных и средних предприятий (малый бизнес не учитывался). Для объективности средний показатель по стране корректировался с учетом региональных цен.
