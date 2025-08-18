«Будет работать первый в СНГ, а может и в мире, специализированный центр для реабилитации онкобольных». Руководитель Минского онкоцентра сказал о планах построить новый корпус реабилитации

О строительстве на территории Минского городского клинического онкологического центра нового реабилитационного корпуса для онкобольных в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главврач этого центра Виктор Кондратович.
По его словам, сейчас идет предпроектная подготовка нового корпуса реабилитации Минского городского онкоцентра на более чем 300 коек.
«Будет работать первое в СНГ, а может и в мире специализированное реабилитационно-онкологичекое учреждение. То есть этот корпус будет исключительно для реабилитации онкологических пациентов», — подчеркнул Виктор Кондратович.
Судя по информации сайта Минского онкоцентра, в учреждении и сейчас работает онкологическое отделение медицинской реабилитации на 30 коек.
Отделение предназначено для проведения медицинской реабилитации радикально пролеченных онкобольных и инвалидов. За год в отделении проходит реабилитацию от 1500 до 1700 человек, 300 из них — стационарно.
Виктор Кондратович напомнил, что на месте старой трехэтажной поликлиники онкоцентра возводится новое восьмиэтажное здание, и стройка идет в хорошем темпе, построены уже пять этажей.
Поликлиника, по совам главврача, строится на перспективу, потому что количество заболевших из года в год растет. В Минске ежегодно прибавляется 500 — 600 новых случаев рака. Если в этом году заболело 13,5 тысячи первичных пациентов, то в следующем году их будет 14 тысяч (здесь подробнее).
Кстати, главврач онкоцентра сказал, что в Беларуси идут к введению скрининга по самому частому раку у мужчин в 2026 году: «Флюорография не всегда помогает».
